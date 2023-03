Heather Parisi costretta a sborsare una “somma ingente” dopo una condanna per diffamazione. L’esultanza di Lucio Presta (Di lunedì 13 marzo 2023) L’ultima trasferta in Italia è costata molto all’ex ballerina e showgirl Heather Parisi. È stata infatti costretta a sborsare «una somma ingente» a titolo di risarcimento dopo una condanna per diffamazione. A scriverlo su Twitter è oggi il manager televisivo Lucio Presta. «Hai avuto moltissimo tempo cara @HeatherParisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un ufficiale ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) L’ultima trasferta in Italia è costata molto all’ex ballerina e showgirl. È stata infatti«una» a titolo di risarcimentounaper. A scriverlo su Twitter è oggi il manager televisivo. «Hai avuto moltissimo tempo cara @di saldare quanto disposto dal tribunale che ti hato peral pagamento di una, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un ufficiale ...

