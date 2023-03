Heather Parisi, cosa è successo con Lucio Presta, marito di Paola Perego? (Di lunedì 13 marzo 2023) cosa è successo fra Heather Parisi e Lucio Presta? La famosa ballerina si è recata in Italia per prendere parte a due programmi: Benedetta Primavera e Belve, di Francesca Fagnani. Proprio durante la registrazione dell’intervista per la compagna di Enrico Mentana, però, è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole… Leggi anche: Oscar 2023,... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 marzo 2023)fra? La famosa ballerina si è recata in Italia per prendere parte a due programmi: Benedetta Primavera e Belve, di Francesca Fagnani. Proprio durante la registrazione dell’intervista per la compagna di Enrico Mentana, però, èqualche ha lasciato tutti senza parole… Leggi anche: Oscar 2023,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ????????? Colpo di scena alla registrazione di #Belve con Heather Parisi (in onda martedì): un ufficiale giudiziario,… - fanpage : “Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”. Un ufficiale giudiziario e l’Arma dei Carabinieri sarebbero inter… - Corriere : La vendetta di Lucio Presta: per Heather Parisi un ufficiale giudiziario nello studio di «Belve» - strazter69 : @joseph_kappa @heather_parisi @POTUS @VP @SpeakerPelosi @ZelenskyyUa Forse è troppo duro da capire per in casista semplice come re - strazter69 : @joseph_kappa @heather_parisi @POTUS @VP @SpeakerPelosi @ZelenskyyUa Azz eccolo L idiota con le bandierine -