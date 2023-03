Heather Parisi bloccata dai carabinieri a Belve: cosa è successo (Di lunedì 13 marzo 2023) Heather Parisi stava registrando un'intervista con la Fagnani, ma l'arrivo dell'Ufficiale Giudiziario ha provocato uno scossone in Rai. Di mezzo c'è una causa persa dalla showgirl contro Lucio Presta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023)stava registrando un'intervista con la Fagnani, ma l'arrivo dell'Ufficiale Giudiziario ha provocato uno scossone in Rai. Di mezzo c'è una causa persa dalla showgirl contro Lucio Presta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”. Un ufficiale giudiziario e l’Arma dei Carabinieri sarebbero inter… - heather_parisi : 'Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente ' (B.B.)… - infoitcultura : La «vendetta» di Lucio Presta: per Heather Parisi un ufficiale giudiziario nello studio di «Belve» - infoitcultura : Heather Parisi bloccata dai carabinieri a Belve - carpi_ale : RT @Primaonline: Intervista costata cara a Heather Parisi. Ufficiale giudiziario nello studio di 'Belve' -