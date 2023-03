Heather Parisi | arriva ufficiale giudiziario a “Belve” | le parole di Lucio Presta

(Di lunedì 13 marzo 2023) Era pronto da un bel po’ e poi ha saputo sferrare il colpo: stiamo parlando di, noto manager di star italiane, che avrebbe denunciato per diffamazione la showgirl. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la registrazione di una puntata di “”, programma di interviste tête a tête di Francesca Fagnani, diventato molto popolare negli ultimi tempi, in onda dal 21 febbraio in prima serata su Rai 2, dove la ballerina americana era ospite. La showgirl sarebbe stata raggiunta da unche avrebbe effettuato il pignoramento degli effetti personali a persona fisica. La causa del sequestro sarebbe dovuta appunto dalla denuncia da parte del manager italiano per diffamazione. Adessoè stata costretta a sborsare ...

Guai per. La trasferta italiana, tra una vacanza sulla neve di Cortina e le partecipazioni televisive a Belve e Benedetta Primavera, è costata cara all'ex ballerina. L'ufficiale giudiziario ...Il manager televisivo, saputo della partecipazione della nota showgirl al programma di Francesca Fagnani, ha inviato Ufficiale giudiziario e Carabinieri per esigere quanto stabilito dal Tribunale in ...Trae l'agente televisivo Lucio Presta è finita a carte bollate e, in questo caso, il detto 'lavare i panni in famiglia' non è stato preso alla lettera... In un post su Twitter, il manager ...

