Heather Parisi a 'Belve': "Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica" – Video (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – "Ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica". È la confessione choc di Heather Parisi ospite domani della trasmissione 'Belve' di Francesca Fagnani, alle 21 su Rai2. E quando la conduttrice le chiede di quel periodo di violenza Heather Parisi risponde: "Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda". La Fagnani chiede se stia parlando del suo compagno di allora: "Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco". E sul perché non abbia denunciato quell'uomo, ...

