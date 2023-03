Heather Parisi a Belve: ‘Con la Cuccarini non ho nulla in comune’, cosa ha detto (Di lunedì 13 marzo 2023) . Si torna a infuocare la rivalità tra le showgirl, con la ballerina statunitense che torna ad attaccare la Cuccarini. Nell’intervista rilasciata a Belve, la Parisi tende a definire la “Lorella nazionale” come meno artista di lei, poiché “si comporta sempre da prima della classe e segue alla lettera il copione. Io invece davanti alla telecamera faccio quello che voglio”. Heather Parisi nuovamente contro Lorella Cuccarini Insomma, sembra non finire mai la rivalità tra le due dive della televisione italiana, che con tra gli Anni ’80 e ’90 hanno conquistato i telespettatori. Sui rapporti tesi tra le due ragazze, Heather Parisi dice: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) . Si torna a infuocare la rivalità tra le showgirl, con la ballerina statunitense che torna ad attaccare la. Nell’intervista rilasciata a, latende a definire la “Lorella nazionale” come meno artista di lei, poiché “si comporta sempre da prima della classe e segue alla lettera il copione. Io invece davanti alla telecamera faccio quello che voglio”.nuovamente contro LorellaInsomma, sembra non finire mai la rivalità tra le due dive della televisione italiana, che con tra gli Anni ’80 e ’90 hanno conquistato i telespettatori. Sui rapporti tesi tra le due ragazze,dice: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione ...

