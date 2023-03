Harry e Meghan Markle, umiliati e sgraditi: i figli esclusi dall’incoronazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Harry e Meghan Markle devono inghiottire un nuovo boccone amaro: i loro figli, Archie e Lilibet, sono stati esclusi dall’incoronazione di Carlo, perché considerati troppo piccoli per partecipare alla cerimonia. Una decisione che è stata considerata dai diretti interessati umiliante, come avrebbe riferito una fonte vicina alla coppia. Ma non sarà l’unica che dovranno affrontare. Per loro sarà una vera tortura quel weekend a Londra, isolati e trattati con freddezza da tutti. Harry e Meghan Markle: Carlo esclude i nipoti dall’incoronazione Dopo la conferma che Harry e Meghan Markle hanno ricevuto via mail l’invito all’incoronazione di Carlo per il prossimo 6 maggio e ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 marzo 2023)devono inghiottire un nuovo boccone amaro: i loro, Archie e Lilibet, sono statidi Carlo, perché considerati troppo piccoli per partecipare alla cerimonia. Una decisione che è stata considerata dai diretti interessati umiliante, come avrebbe riferito una fonte vicina alla coppia. Ma non sarà l’unica che dovranno affrontare. Per loro sarà una vera tortura quel weekend a Londra, isolati e trattati con freddezza da tutti.: Carlo esclude i nipotiDopo la conferma chehanno ricevuto via mail l’invito all’incoronazione di Carlo per il prossimo 6 maggio e ...

