“Hanno tentato di truccare il concorso in magistratura. Senza il reato di abuso d’ufficio non potevamo indagare”: la denuncia di Lo Voi (Di lunedì 13 marzo 2023) Hanno tentato di truccare il concorso in magistratura. Ma un sms inviato alla persona sbagliata li ha fatti scoprire. E se non fosse stato per il reato di abuso d’ufficio, la procura di Roma non sarebbe potuta intervenire. Una vicenda che risale ad alcune settimane fa ma che è stata resa nota oggi dal capo dell’ufficio inquirente capitolino nel corso di un convegno alla Corte dei Conti. “Stavano truccando il concorso in magistratura ordinaria, rendendo riconoscibile con segni identificazione il tema in una delle tre discipline, informando uno dei commissari del concorso del segno identificativo dello scritto”, ha raccontato Francesco Lo Voi, specificando che i fatti non sono più coperti da segreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)diilin. Ma un sms inviato alla persona sbagliata li ha fatti scoprire. E se non fosse stato per ildi, la procura di Roma non sarebbe potuta intervenire. Una vicenda che risale ad alcune settimane fa ma che è stata resa nota oggi dal capo dell’ufficio inquirente capitolino nel corso di un convegno alla Corte dei Conti. “Stavano truccando ilinordinaria, rendendo riconoscibile con segni identificazione il tema in una delle tre discipline, informando uno dei commissari deldel segno identificativo dello scritto”, ha raccontato Francesco Lo Voi, specificando che i fatti non sono più coperti da segreto ...

