Habemus Papam, Francesco: nessuna profezia, solo una necessità storica (Di lunedì 13 marzo 2023) Agosto 1999. Vivevo a Gerusalemme e per motivi di studio andai a Dublino, Irlanda. Iniziai le mie ricerche, ma controvoglia. Dopo la prima settimana, all’improvviso un impulso irrefrenabile mi afferrò e non mi lasciò. Traccheggiai per qualche ora, ma l’idea che covavo, almeno da venti anni, mi travolse. Fui costretto a sedermi alla scrivania e, aperto il piccolo portatile, iniziai a scrivere con frenesia, senza stancarmi per sei giorni di seguito. Non mangiai né dormii se non pochi sprazzi, quando cadevo stremato senza nemmeno accorgermi. Quando finii di scrivere, una pace sconfinata s’impossessò di me e non desideravo altro che tornare a Gerusalemme, ma passando per Genova. Trascorsi poco meno di un mese a mettere a posto, rivedere, limare, togliere, aggiungere, pulire lo scritto che risultò circa un centinaio di pagine fitte. Non avevo mai scritto un romanzo in vita mia, ma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Agosto 1999. Vivevo a Gerusalemme e per motivi di studio andai a Dublino, Irlanda. Iniziai le mie ricerche, ma controvoglia. Dopo la prima settimana, all’improvviso un impulso irrefrenabile mi afferrò e non mi lasciò. Traccheggiai per qualche ora, ma l’idea che covavo, almeno da venti anni, mi travolse. Fui costretto a sedermi alla scrivania e, aperto il piccolo portatile, iniziai a scrivere con frenesia, senza stancarmi per sei giorni di seguito. Non mangiai né dormii se non pochi sprazzi, quando cadevo stremato senza nemmeno accorgermi. Quando finii di scrivere, una pace sconfinata s’impossessò di me e non desideravo altro che tornare a Gerusalemme, ma passando per Genova. Trascorsi poco meno di un mese a mettere a posto, rivedere, limare, togliere, aggiungere, pulire lo scritto che risultò circa un centinaio di pagine fitte. Non avevo mai scritto un romanzo in vita mia, ma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maquin_jean89 : RT @ilfattoblog: 'Lei non ha fatto primavera, come la rondine, ma ha posto mano all’aratro e da ora in poi nessuno potrà più tornare indiet… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Lei non ha fatto primavera, come la rondine, ma ha posto mano all’aratro e da ora in poi nessuno potrà più tornare indiet… - ilfattoblog : 'Lei non ha fatto primavera, come la rondine, ma ha posto mano all’aratro e da ora in poi nessuno potrà più tornare… - Florian_Vienna : ????Oggi dieci anni fa... HABEMUS PAPAM! PREGHIAMO INSIEME PER NOSTRO ??????????PAPA FRANCESCO @Pontifex_it… - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Quel 13 marzo (del 2013) che ha cambiato la Chiesa per sempre.... 'Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam'. Dopo 10… -