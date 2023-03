Haaland nel mirino del PSG | pronta offerta monstre

(Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo quanto riportato da RMC Sport, pare che il PSG abbia seriamente in testa l’idea di mettere sul banco fior fior di quattrini per assicurarsi le prestazioni di Erling. Il norvegese è, ad oggi, probabilmente il centravanti più forte al mondo, e l’messa sul piatto dai parigini è di quelle a cui non si può proprio rifiutare. PSG: pronti 197 milioni perErlingpotrebbe davvero trasferirsi ai piedi della Tour Eiffel nel corso della prossima sessione di mercato. Il PSG sta seriamente pensando di offrire al Manchester City, club attualmente proprietario del cartellino dell’attaccante, un’che si avvicina a 197 milioni di euro. Il norvegese, che sta devastando la Premier League a suon di record e prestazioni fuori scala, formerebbe l’attacco più forte al mondo ...

L'allenatore del Manchester City interviene in conferenza in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Champions tra i suoi Citizens e il Lipsia, facendo il punto sul momento della squadra, di De B ...Il ricchissimo Paris St. Germain vuole stupire tutti e scioccare il mercato internazionale. In estate pronta un'offerta shock per lui.