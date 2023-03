“Ha sbagliato a farlo...”. Gasparri se la prende con Porro, la stoccata sul video (Di lunedì 13 marzo 2023) “Di che stavate parlando nel dietro le quinte?”. È così che Myrta Merlino accoglie Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera. “Parlavamo d'attualità, anche del karaoke, del nuovo segretario del Pd, parlavamo dei temi della giornata” la spiegazione dell'esponente azzurro mentre i due si siedono nello studio de L'Aria che Tira, talk show di La7, per partecipare alla puntata del 13 marzo. Poi Gasparri fa una battuta: “Di che vuole che parliamo? Della Roma non ne parliamo, siamo della Roma, ma lasciamo perdere”. Merlino interroga quindi Roncone sul video di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che cantano al karaoke La canzone di Marinella di Fabrizio De André, ma è Gasparri ad intervenire, lanciando una frecciata: “Il video non lo hanno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) “Di che stavate parlando nel dietro le quinte?”. È così che Myrta Merlino accoglie Maurizio, senatore di Forza Italia, e Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera. “Parlavamo d'attualità, anche del karaoke, del nuovo segretario del Pd, parlavamo dei temi della giornata” la spiegazione dell'esponente azzurro mentre i due si siedono nello studio de L'Aria che Tira, talk show di La7, per partecipare alla puntata del 13 marzo. Poifa una battuta: “Di che vuole che parliamo? Della Roma non ne parliamo, siamo della Roma, ma lasciamo perdere”. Merlino interroga quindi Roncone suldi Giorgia Meloni e Matteo Salvini che cantano al karaoke La canzone di Marinella di Fabrizio De André, ma èad intervenire, lanciando una frecciata: “Ilnon lo hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ale67174275 : @GinaLaturo @missanastasiaax Hai sbagliato? Tu hai dato per certo che fosse lei! Era col manager e altre persone.… - MarcoReNer_azz : @AdolfoCrotti @NicoSpinelli8 @BiffiLuca Quelli sono soldi veri. Tirati fuori 4 più 10 dopo la vittoria nel derby. E… - RariCheeseSteak : MARCH MADNESS 2023 Bracket by me. Se dovete fare bracket con le 4 numero 1 alle final four, fate prima a non farlo… - GendusoRiccardo : Come io mi sono ricreduto su origi ammettendo che è stato un pacco e un acquisto totalmente sbagliato , @vettttoo e… - novabbetweet : Se qualcuno ha già sbagliato e fatto esperienza, perché farlo due volte? -