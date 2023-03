Guidonia – Giovane accoltellato da tre sconosciuti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023) – Ricoverato in ospedale, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita – Undi 35 anni è statoda treche lo hanno sorpreso in una strada di. Riverso sanguinante in mezzo alla strada, alcuni passanti lo hanno soccorso, poi è stato trasportato da un’ambulanza all’ospedale di Monterotondo, per essere infine trasferito al Sant’Andrea vista la gravità delle ferite. Le sue condizioni permangono gravi, ma non viene considerato in pericolo di vita. I tre aggressori sono fuggiti a bordo di un’auto e sono ricercati dalla polizia. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato di Tivoli.