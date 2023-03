Guerra, Xi Jinping anticipa il viaggio a Mosca per incontrare Putin: “Poi vedrà anche Zelensky” (Di lunedì 13 marzo 2023) La prossima settimana Xi Jinping, fresco di rielezione plebiscitaria a presidente cinese, potrebbe incontrare Vladimir Putin a Mosca: si tratterebbe però soltanto della prima fase di un intervento diplomatico nel conflitto tra Russia e Ucraina che comprenderebbe poi – stando alle informazioni raccolte dal Wall Street Journal – un vertice a Kiev con Volodymyr Zelensky. I rapporti tra i due leader autoritari sono già molto saldi, al punto che Putin ha definito più volte Xi Jinping “amico del cuore”, e per questo motivo il gigante asiatico non si era mai sbilanciato nelle risoluzioni Onu di condanna all’aggressione russa. A fine febbraio al Cremlino è arrivato Wang Yi, capo della strategia internazionale cinese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha ancora ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) La prossima settimana Xi, fresco di rielezione plebiscitaria a presidente cinese, potrebbeVladimir: si tratterebbe però soltanto della prima fase di un intervento diplomatico nel conflitto tra Russia e Ucraina che comprenderebbe poi – stando alle informazioni raccolte dal Wall Street Journal – un vertice a Kiev con Volodymyr. I rapporti tra i due leader autoritari sono già molto saldi, al punto cheha definito più volte Xi“amico del cuore”, e per questo motivo il gigante asiatico non si era mai sbilanciato nelle risoluzioni Onu di condanna all’aggressione russa. A fine febbraio al Cremlino è arrivato Wang Yi, capo della strategia internazionale cinese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha ancora ...

