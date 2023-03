Guerra in Ucraina, portavoce russo nega lotte interne nella cerchia ristretta di Putin: “È un falso” (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo il think tank Usa Institute for the Study of War (Isw), la portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova avrebbe ammesso “lotte intestine nella cerchia ristretta di Putin” e che “il Cremlino avrebbe perso il controllo serrato sullo spazio informativo russo” con il presidente “apparentemente al momento non in grado di riprendere in mano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo il think tank Usa Institute for the Study of War (Isw), ladel ministero degli EsteriZakharova avrebbe ammesso “intestinedi” e che “il Cremlino avrebbe perso il controllo serrato sullo spazio informativo” con il presidente “apparentemente al momento non in grado di riprendere in mano ... TAG24.

