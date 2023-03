Guerra in Ucraina, la Russia concede proroga di 60 giorni all’accordo sul grano (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo fonti interne alle Nazioni Unite (Onu) la Russia avrebbe accettato di prorogare l’accordo sul grano in uscita dai porti ucraini del Mar Nero per altri 60 giorni: la scadenza naturale era programmata per il prossimo sabato. Ancora una volta si è rivelato determinante il ruolo di mediazione della Turchia, già fondamentale lo scorso luglio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo fonti interne alle Nazioni Unite (Onu) laavrebbe accettato dire l’accordo sulin uscita dai porti ucraini del Mar Nero per altri 60: la scadenza naturale era programmata per il prossimo sabato. Ancora una volta si è rivelato determinante il ruolo di mediazione della Turchia, già fondamentale lo scorso luglio ... TAG24.

