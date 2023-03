Guardia costiera e zone Sar | ecco chi doveva intervenire nel naufragio al largo della Libia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 marzo 2023) È ancora una volta rimpallo di responsabilità. Quello che resta dell'ultimoa più di 100 miglia da Bengasi in, in acque internazionali, sono 17 sopravvissuti. In 30 sono dispersi. E, come uno schema che si ripete, anche in questo caso c'è un buco che va dalle 24 alle 27 ore: dal momento dell'allarme lanciato dal gruppo di attivisti di Alarm Phone, le 2.28notte tra venerdì e sabato, all'alba di domenica, quando, nel trasbordo dei migranti, la barca si è ribaltata lasciandoli cadere in mare. In questo lasso temporale, le autorità competenti di, Malta e Italia, pur a conoscenza dell'imbarcazione in avaria, sono rimaste in stallo, senza attivare l'operazione Sar di salvataggio (Search and rescue). Neldi domenica mattina, l'area di responsabilità Sar era libica. Così, ...