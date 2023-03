Grave Lutto a Porta a Porta: Addio Allo Storico Volto! (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ morto Marco Zavattini, uno dei grandi autori televisivi italiani. Conosciuto per la sua firma dietro a programmi come ‘Domenica In’ e ‘Porta a Porta’. E’ morto Marco Zavattini, uno dei grandi autori televisivi italiani. Conosciuto per la sua firma dietro a programmi come ‘Domenica In’ e ‘Porta a Porta’, Zavattini aveva 88 anni ed era nato il 10 settembre 1934. La notizia della sua morte è stata annunciata sui social da Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Moli. In un post su Facebook, Liofredi ha ricordato l’amico di una vita: “Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano”. Anche Bruno Vespa ha espresso il suo cordoglio per la perdita dell’autore ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ morto Marco Zavattini, uno dei grandi autori televisivi italiani. Conosciuto per la sua firma dietro a programmi come ‘Domenica In’ e ‘’. E’ morto Marco Zavattini, uno dei grandi autori televisivi italiani. Conosciuto per la sua firma dietro a programmi come ‘Domenica In’ e ‘’, Zavattini aveva 88 anni ed era nato il 10 settembre 1934. La notizia della sua morte è stata annunciata sui social da Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Moli. In un post su Facebook, Liofredi ha ricordato l’amico di una vita: “Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano”. Anche Bruno Vespa ha espresso il suo cordoglio per la perdita dell’autore ...

