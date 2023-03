Grande Fratello Vip: gli appuntamenti fino alla finale (Di lunedì 13 marzo 2023) Signorini - GF Vip 7 (foto US Endemol Shine) Quanto manca alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip? L’epilogo è fissato tra meno di un mese (3 aprile), mentre i raddoppi settimanali sono in dirittura d’arrivo. Ecco, salvo variazioni last minute, quando andranno in onda le restanti puntate. Il reality condotto da Alfonso Signorini, giunto alla quarantesima puntata, proseguirà ogni lunedì e giovedì fino al 16 marzo, quindi questa sarà l’ultima settimana con i raddoppi, poi unicamente di lunedì fino alla finale del 3 aprile. alla fine, il numero di puntate dell’edizione sarà pari a 45, quattro in meno rispetto alla precedente edizione. Ecco un recap delle restanti puntate del GF ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 marzo 2023) Signorini - GF Vip 7 (foto US Endemol Shine) Quanto mancadella settima edizione delVip? L’epilogo è fissato tra meno di un mese (3 aprile), mentre i raddoppi settimanali sono in dirittura d’arrivo. Ecco, salvo variazioni last minute, quando andranno in onda le restanti puntate. Il reality condotto da Alfonso Signorini, giuntoquarantesima puntata, proseguirà ogni lunedì e giovedìal 16 marzo, quindi questa sarà l’ultima settimana con i raddoppi, poi unicamente di lunedìdel 3 aprile.fine, il numero di puntate dell’edizione sarà pari a 45, quattro in meno rispettoprecedente edizione. Ecco un recap delle restanti puntate del GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - LUISAPAGANO11 : RT @dicoleparolacce: Comunque io sto in ansia, @ berlusconi puoi per favore dirmi cosa ti mangi? Perché io se il prossimo anno dovessi fare… - dicoleparolacce : Comunque io sto in ansia, @ berlusconi puoi per favore dirmi cosa ti mangi? Perché io se il prossimo anno dovessi f… -