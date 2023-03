Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro sarà squalificato? (Di lunedì 13 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip a quanto pare sembra che Daniele Dal Moro possa essere effettivamente squalificato, dato che avrebbe ricevuto un avviso da parte degli autori, che avrebbero deciso di parlare con lui in confessionale. Pare che in effetti al Vip sia stato detto chiaramente che se dovesse continuare ad avere degli atteggiamenti che non vanno bene secondo i produttori, ecco che questo potrebbe portarlo alla squalifica. Non si sa se questo avverrà davvero, ma sembra che quello che Dal Moro abbia detto a Oriana in merito alla sua conversazione avvenuta in confessionale con gli autori abbia poi lasciato la rete di stucco. Che cosa avrebbe riferito Dal Moro a Oriana? Grande Fratello Vip, arriva la squalifica? Al Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) AlVip a quanto pare sembra cheDalpossa essere effettivamente, dato che avrebbe ricevuto un avviso da parte degli autori, che avrebbero deciso di parlare con lui in confessionale. Pare che in effetti al Vip sia stato detto chiaramente che se dovesse continuare ad avere degli atteggiamenti che non vanno bene secondo i produttori, ecco che questo potrebbe portarlo alla squalifica. Non si sa se questo avverrà davvero, ma sembra che quello che Dalabbia detto a Oriana in merito alla sua conversazione avvenuta in confessionale con gli autori abbia poi lasciato la rete di stucco. Che cosa avrebbe riferito Dala Oriana?Vip, arriva la squalifica? Al...

