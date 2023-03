Grande Fratello VIP anticipazioni stasera 13 marzo 2023, sorprese televoto e rischio squalifica (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande Fratello VIP anticipazioni stasera lunedì 13 marzo 2023, torna con un nuovo appuntamento il reality condotto da Alfonso Signorini affiancato come sempre da Sonia Bruganelli, Orietta Berti e dalla regina dei social network Giulia Salemi. Al momento non si hanno notizie per sorprese per i vipponi, ma sicuramente è molto accesa la questione su ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023)VIPlunedì 13, torna con un nuovo appuntamento il reality condotto da Alfonso Signorini affiancato come sempre da Sonia Bruganelli, Orietta Berti e dalla regina dei social network Giulia Salemi. Al momento non si hanno notizie perper i vipponi, ma sicuramente è molto accesa la questione su ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - GierenHg : @Betty61S5 @GFVIP_Official @MedInfinityIT Al Grande Fratello, correttezza e la legge deve essere uguale per tutti v… - ilenialit : Io non riesco ad immaginare gli ultimi 20 giorni di questo Grande Fratello senza Daniele, proprio non ce la faccio.. #oriele -