Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Daniele, Oriana e Antonella (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo i provvedimenti e le ramanzine continue il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere una decisione drastica. E giovedì scorso, nel corso della puntata, Edoardo Donnamaria, in casa da settembre, è stato squalificato. Tra incredulità e non poche lacrime di Antonella Fiordelisi, la sua fidanzata. Questa sera, però, andrà in onda una nuova puntata, quella del lunedì. Tra storie d'amore, complicità, scontri, confronti, polemiche e televoto sempre aperto. Chi dei concorrenti, ora che la finale del 3 aprile si avvicina, rischia l'eliminazione? E cosa succederà? Ci saranno altri colpi di scena? D'altra parte, il GF VIP non smette di regalare emozioni. E novità. Nikita, Andrea, Daniele, Giaele al televoto stasera al GF VIP Dopo la squalifica di Donnamaria e l'eliminazione di Davide ...

