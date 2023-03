Grande Fratello Vip 7, chi sarà eliminato? I sondaggi (Di lunedì 13 marzo 2023) Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: al televoto Andrea, Daniele, Giaele e Nikita. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 marzo 2023) ChidalVip 7 secondo i: al televoto Andrea, Daniele, Giaele e Nikita. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - Emanuel36525644 : RT @Mari31119: In puntata stasera vogliamo vedere lui, il protagonista indiscusso di questa edizione. Grande fratello avvisateci prima se v… - Gina35415084 : RT @dicoleparolacce: Comunque io sto in ansia, @ berlusconi puoi per favore dirmi cosa ti mangi? Perché io se il prossimo anno dovessi fare… -