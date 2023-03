Grande Fratello Vip 7 | anticipazioni della puntata del 13 marzo | un altro concorrente dice addio al programma

(Di lunedì 13 marzo 2023) Stasera alVip 7 unlascerà il reality: ecco ledel 13IlVip 7 torna stasera 132023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova. Il quarantunesimo appuntamento prevede un'eliminazione, al televoto ci sono quattro concorrenti, uno di loro abbandonerà la casa ad un passo dalla finale prevista per il 3 aprile. Stasera ilregalerà delle sorprese a due delle vippone da sempre al centro dell'attenzione del reality. Antonella Fiordelisi per il suo compleanno riceverà una sorpresa da Edoardo Donnamaria. Algiovedì, dopo la squalifica, non fu permesso l'ingresso in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - saltonelvuoto10 : RT @surgelatu: lei è stata questo grande fratello. - sonolanicky : RT @surgelatu: lei è stata questo grande fratello. - liliblilibb : RT @surgelatu: lei è stata questo grande fratello. -

...di questi verrà trattato ci rende fiduciosi che la sesta stagione segnerà un ritorno in... Un altro nome è quello di Rory Culkin , figlio di Kit edel famoso Macaulay. Ci saranno poi ...La terribile morte del cugino ha scosso Floriana Secondi che sui social ha chiesto giustizia raccontando il proprio dolore. In tanti si ricordano di lei per ile di recente pure per L'Isola dei Famosi. Ma ora Floriana Secondi fa parlare per un terribile lutto subito con la perdita del cugino , Manuel Costa, chef ucciso a colpi di pistola ...Stasera , lunedì 13 marzo 2023 , in prima serata su Canale 5 , ci aspetta il quarantunesimo appuntamento conVip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi . Gf Vip: le anticipazioni della ...

Stasera al Grande Fratello Vip 7 un concorrente lascerà il reality: ecco le anticipazioni della puntata del 13 marzo ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e7853be0-e7f2-f5dc-154-d19d8193d2c ...