Graduatorie GPS prima fascia: specializzati estero potrebbero sostituire titolo ancora non riconosciuto con TFA sostegno italiano? (Di lunedì 13 marzo 2023) Graduatorie GPS prima fascia: gli elenchi cambieranno nell'anno scolastico 2023/24? Sono previsti nuovi inserimenti ex novo? Si potrà far valere servizio del 2022/23 e acquisire così una nuova posizione? La risposta è negativa: le GPS sono state formulate con OM n. 112 del 6 maggio 2022 e si mantengono tali per il biennio di vigenza, con alcuni scostamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023)GPS: gli elenchi cambieranno nell'anno scolastico 2023/24? Sono previsti nuovi inserimenti ex novo? Si potrà far valere servizio del 2022/23 e acquisire così una nuova posizione? La risposta è negativa: le GPS sono state formulate con OM n. 112 del 6 maggio 2022 e si mantengono tali per il biennio di vigenza, con alcuni scostamenti. L'articolo .

