Graduatorie GPS, chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi 2023 può modificare le scuole già scelte?

elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia per l'anno scolastico 2023/24: si tratta di una grossa opportunità soprattutto se le Graduatorie verranno utilizzate anche per le supplenze finalizzate al ruolo e dunque l'inserimento o il passaggio da seconda fascia per chi consegue abilitazione e/o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2023 potrà essere particolarmente importante.

