Governo nel tunnel | Merlino incontenibile contro Meloni-Salvini

(Di lunedì 13 marzo 2023) “È stato un fine settimana molto intenso, tra l'assemblea del Pd e l'emergenza sbarchi continua sulle nostre coste. Eppure da due giorni non si parla d'altro che di questo karaoke tra Matteoe Giorgiache cantano al compleanno del leader leghista sulla nota della famosa canzone di Fabrizio De André”. È così che Myrtaapre la trasmissione del 13 marzo, introducendo la puntata de L'Aria che Tira su La7 facendo sentire in sottofondo La canzone di Marinella, il brano su cui si sono esibiti al party per i 50 anni del segretario del Carroccio i due volti di punta del centrodestra.poi continua il proprio editoriale: “Non è che mi sconvolge che il premier e il ministro fossero a una festa, ci mancherebbe, capita a tutti noi di andare alle feste. Non è mica un reato festeggiare i compleanni, non ...