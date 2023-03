Governo: le 'iene' intervistano Meloni a P.Chigi su caso Ponticelli (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Le 'iene' arrivano a Palazzo Chigi. Giulio Golia, volto noto del programma di Italia Uno, ha intervistato poco fa il premier Giorgia Meloni, chiedendole un impegno in prima persona sul cosiddetto caso Ponticelli, una vicenda di presunta malagiustizia su cui indagano le iene, protagonista anche della puntata andata in onda nella serata di ieri. Golia ha consegnato al presidente del Consiglio una chiave Usb con la puntata in questione. Meloni avrebbe risposto di essere a conoscenza della vicenda e avrebbe assicurato al giornalista che guarderà la puntata, dicendosi disponibile a condurre degli approfondimenti sul caso in questione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Le '' arrivano a Palazzo. Giulio Golia, volto noto del programma di Italia Uno, ha intervistato poco fa il premier Giorgia, chiedendole un impegno in prima persona sul cosiddetto, una vicenda di presunta malagiustizia su cui indagano le, protagonista anche della puntata andata in onda nella serata di ieri. Golia ha consegnato al presidente del Consiglio una chiave Usb con la puntata in questione.avrebbe risposto di essere a conoscenza della vicenda e avrebbe assicurato al giornalista che guarderà la puntata, dicendosi disponibile a condurre degli approfondimenti sulin questione.

