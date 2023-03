(Di lunedì 13 marzo 2023) Arrivano brutte notizie da Appiano Gentile, con Robinche si vede costretto a chiamarsi fuori dall'ottavo di finale di ritorno di Champions League- Inter. L'esterno tedesco non sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Vittoria convincente dell'Inter, che fa quello che deve fare e regola il Lecce 2-0 senza soffrire mai. Benissimo Go… - sportli26181512 : Gosens senza pace: nuovo infortunio, salta la trasferta contro il Porto: Gosens senza pace: nuovo infortunio, salta… - LRigamonti98 : Non riesco a capire se gli staff tecnici siano diventati tutto d’un tratto scarsi, oppure se siano i giocatori a no… - Gazzetta_it : #Gosens senza pace: nuovo infortunio, salta la trasferta contro il Porto #Ucl #PortoInter - keitaB54 : @Davide_m9 Dai correa è un senza palle, gosens è molto più guerriero almeno... -

Arrivano brutte notizie da Appiano Gentile, con Robinche si vede costretto a chiamarsi fuori dall'ottavo di finale di ritorno di Champions League Porto - Inter. L'esterno tedesco non sarà infatti inserito nella lista dei convocati a causa di un ...Ampadu 6.5 : èdubbio tra i migliori dei suoi, sulla sua fascia si ritrova unin ottima condizione fisica e riesce a reggere il colpo. Caldara 5.5 : gioca una buona gara contro Lukaku ma ...Lo Spezia torna a vincere in casa e ritrova il gol dopo cinque garereti tra le mura amiche. ... Fuori D'Ambrosio, dentro Dumfries, mentrelascia il posto a Dimarco. L'Inter chiude col 3 - ...

Gosens senza pace: nuovo infortunio, salta la trasferta contro il Porto La Gazzetta dello Sport

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...La risposta deve arrivare dal campo. E in campo devono andare i giocatori: quindi le responsabilità ora vanno divise equamente. Così come gli eventuali meriti. Non invece i demeriti: qui, si sa, a pag ...