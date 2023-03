Gosens salta Porto-Inter: UFFICIALE, l’esito degli esami (Di lunedì 13 marzo 2023) Come da titolo Gosens salterà la sfida contro il Porto. Una tegola davvero scomoda, alla quale Inzaghi dovrà porre rimedio quanto prima Il percorso del tedesco con i nerazzurri è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 13 marzo 2023) Come da titolosalterà la sfida contro il. Una tegola davvero scomoda, alla quale Inzaghi dovrà porre rimedio quanto prima Il percorso del tedesco con i nerazzurri è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Inter, Gosens salta il Porto

Problema per il tecnico Simone Inzaghi: Robin Gosens si è infatti sottoposto oggi ad accertamenti ed esami clinici strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio rimediato contro lo Spezia. La diagnosi è di leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. L'esterno tedesco non sarà infatti inserito nella lista dei convocati a causa di un infortunio e salta la trasferta di Champions League contro il Porto.