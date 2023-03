(Di lunedì 13 marzo 2023) Proprio quando l’Inter era riuscita a recuperare Federicodall’ultimo infortunio subito, è arrivata la notizia dell’infortunio di Robin(vedi articolo). L’assenza del tedescounsulla fascia sinistra.– Dovrà stringere i denti Federico, che non potrà avere un graduale rientro in campo dopo l’infortunio. Il problema fisico riscontrato da Robin, infatti,unsulla fascia sinistra, costringendo proprio il nazionale italiano. Un vero peccato, proprio ora che il tedesco sembrava aver imboccato il percorso per recuperare la condizione dei tempi migliori. Ma anche una tegola per Simone Inzaghi, che andrà a giocarsi la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Gosens lascia un vuoto, Dimarco chiamato agli straordinari - internewsit : Gosens lascia un vuoto, Dimarco chiamato agli straordinari - - ilnani1003 : @MatteDj23 Le colpe sono: 1 l’armeno ancora titolare 2 togliere Barella 3 togliere Gosens per Dimarco 4 inserire Dz… - VELOSPORT1960 : - ale_papini : RT @erroriarbitrali: #InterLecce, al 65 #Gosens arriva prima sul pallone e anticipa #Blin che interviene in ritardo colpendo il piede del g… -

La squadra di Simone Inzaghi sialle spalle la sorprendente sconfitta in serie A contro lo ... L'Inter recupera Skriniar e Dimarco (ballottaggio con). In avanti c'è la coppia Lukaku - ...Ampadu 6.5 : è senza dubbio tra i migliori dei suoi, sulla sua fascia si ritrova unin ... Dal 46' Maldini 7 : entra e segna il gol del vantaggio poiil posto nel finale (89') a Wisnieski .Al 10 scivolata fallosa di Caldara su D'Ambrosio, l'arbitro checorrere ma viene richiamato ... Entrano tutti insieme Dimarco per, Calhanoglu per Barella, Dumfries per D'Ambrosio e Dzeko ...

Gosens lascia un vuoto, Dimarco chiamato agli straordinari Inter-News.it

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Robin Gosens per la delicatissima e decisiva trasferta di Porto. L'esterno nerazzurro si è infatti sottoposto a esami strumentali nella mattinata di lunedì, che han ...Gosens purtroppo non ce la farà contro il Porto. Salterà la gara lasciando Inzaghi nel dilemma del terzino. Notizia che non ci voleva proprio ...