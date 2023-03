Gosens infortunio, si ferma il tedesco: i dettagli e il comunicato (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovo infortunio in casa Inter: Robin Gosens si ferma alla viglia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. L’ex laterale dell’Atalanta si è sottoposto in mattinata ad esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Nuovo problema per Simone Inzaghi, che perde un titolare in vista delle delicate sfide contro il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovoin casa Inter: Robinsialla viglia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. L’ex laterale dell’Atalanta si è sottoposto in mattinata ad esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Nuovo problema per Simone Inzaghi, che perde un titolare in vista delle delicate sfide contro il ... TAG24.

