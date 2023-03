Golf | The Players 2023 | Scheffler trionfa e torna numero uno del mondo | male Francesco Molinari

(Di lunedì 13 marzo 2023) Scottieè il nuovouno del. Ilista statunitense èto in vetta al ranking mondiale grazie al successo nel TheChampionship, torneo del PGA Tour di scena in Florida con un montepremi di 25 milioni di dollari. Sesto titolo in carriera per il 26enne di Ridgewood, capace di imporsi con un netto 271 (-17). Staccato di ben cinque colpi l’inglese Tyrrell Hatton, secondo con 276 (-12), e di sette il norvegese Viktor Hovland, terzo con 278 (-10). Settimana complicata invece per, il quale è crollato nell’ultimo round ed ha chiuso 60° con 288 (par). “Mi esalto nelle difficoltà e giocare sotto pressione mi piace. Questa vittoria mi riempie d’orgoglio“. Questo il commento a caldo di ...

Scottie Scheffer è in testa al Players Championship e ora intravede la possibilità di tornare in prima posizione nel ranking mondiale di golf. Dopo il terzo giro l'americano è leader con un totale di 202 (-14), con due colpi di vantaggio.

Golf: The Players; Ramey il leader, Scheffler è sesto Alto Adige

Scottie Scheffler regained the world no.1 spot as he sealed a five-shot victory in a commanding performance at the Players Championship. He responded to a strong challenge from Tyrell Hatton, to win the tournament.