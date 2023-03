Golf | Re Scheffler domina in Florida - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... golftgcom : Scottie Scheffler vince The Players: “Le cose difficili mi esaltano” - GolfAnsa : Con il trionfo al #ThePlayersChampionship, #ScottieScheffler è tornato sul trono del golf mondiale spodestando… - GolfAnsa : #ScottieScheffler in #Florida si prende tutto. Vince il #ThePlayersChampionship e torna sul trono mondiale. Il 26… - FederGolf : ?? THE PLAYERS Championship In Florida si aggiudica il titolo ????#Scheffler con -17 e torna ad essere il numero uno… - GolfMagazine4 : Scottie #Scheffler domina il #ThePlayersChampionship e torna numero 1 al mondo! #THEPLAYERS | #PGATour -

L'americano ha vinto il The Players Championship, considerato alla stregua di un major, tornando al primo posto nel world ranking. Francesco Molinari conclude con rammarico al 60° ...Il torneo più ricco di tutto il PGA Tour va a Scottieche, già che c'è, si riprende il primo posto nel ranking mondiale. Peril The Players è il sesto titolo in carriera sul circuito più importante ... Continua a leggere - > L'articolo Scottievince The Players: "Le cose difficili mi esaltano" proviene ...Questo il commento a caldo di, bravo a vincere il titolo in Florida e a scavalcare in un colpo solo Jon Rahm e Rory McIlroy.

The Players: Scheffler vola in testa, può tornare n.1 - News Agenzia ANSA

Golf, Re Scheffler domina in Florida L'americano ha vinto il The Players Championship, considerato alla stregua di un major, tornando al primo posto nel world ranking. Francesco Molinari conclude con ...Scottie Scheffler trionfa nel The Players e si porta a casa 4,5 milioni di dollari (oltre al primo posto nel ranking mondiale).