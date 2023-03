Golf | PGA Tour | Scottie Scheffler domina al The Players Championship e torna n°1 al mondo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Avevamo presentato il THE2023 come un torneo all’insegna dell’equilibrio, in cui tre grandi interpreti, insieme a tutti i più forti giocatori delsi sarebbero dati battaglia fino all’ultima buca. Invece di grande interprete ce n’è stato solo uno, che ha letteralmenteto la scena sul TPC Sawgrass:. Lo statunitense ha chiuso con l’eccezionale punteggio di -1 , grazie ad una sequenza di 68 69 63 69. Un dominio tale da chiudere il torneo con cinque colpi di vantaggio sul secondo, margine più ampio degli ultimi 17 anni e superato solo in due occasioni nel nuovo secolo. Tre i colpi guadagnati anche oggi, con una pazzesca sequenza di cinque birdie di fila che hanno di fatto chiuso il torneo. Secondo posto in grande rimonta per Tyrell Hatton ...

...e ora intravede la possibilità di tornare in prima posizione nel ranking mondiale di. Dopo il ... Scheffler insegue il quinto trionfo sulTour e il ritorno alla vetta della classifica, ...Si è concluso il primo round del The Players Championship , uno dei tornei più ambiti e prestigiosi, sicuramente il più redditizio di tutto il percorso deldi. Tutti si attendevano i vari Rahm, McIlroy e Scheffler, ma al momento alla vetta della classifica c'è un uomo a sorpresa: l'americano, Chad Ramey. Il percorso rispetto al quale si arriverà ...Attesa che sta per terminare. Tutto il mondo delaspetta che inizi il The Players Championship , uno dei tornei più importanti di tutto ilTour . La competizione prenderà il via giovedì 9 marzo e proseguirà fino al 12 dello stesso mese in ...

Avevamo presentato il THE Players Championship 2023 come un torneo all’insegna dell’equilibrio, in cui tre grandi interpreti, insieme a tutti i più forti giocatori del mondo si sarebbero dati ...In Florida Scottie Scheffler vola in testa al The Players Championship e si prepara a tornare numero 1 al mondo. (ANSA) ...