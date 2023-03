Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeonRMA1990 : (+) 2018 ????George Russell 2017 ????Charles Leclerc GP2 2016 ????Pierre Gasly 2015 ????Stoffel Vandoorne 2014 ????Jolyon Pa… -

Tuttavia, la questione è più complessa, come hanno provato a spiegare Timoe Nico, ed ha radici (anche) politiche. F1 2023: il calendario Come è cambiata l'idea dell'auto in ...'La questione è molto semplice - ha detto Timo, ex pilota di Formula 1 su Sky Germania . Siache Magnussen hanno, al momento, un contratto di un solo anno con la Haas. Questo vuol ...Tuttavia, la questione è più complessa, come hanno provato a spiegare Timoe Nico, ed ha radici (anche) politiche. F1 2023: il calendario Come è cambiata l'idea dell'auto in ...

Glock e Hulkenberg, come è cambiata l'idea di auto (ed F1) in Germania Autosprint.it

I due tedeschi hanno parlato del momento che sta attraverso la F1 in Germania: alla base della "crisi" ci sono elementi da ricondurre ad una politica e ad una pubblicità che ha messo in cattiva luce l ...