Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein

L'ultimo sondaggio è di:

SWG per Tg La7 del 13 marzo
FdI - 30,3% (-0,4% rispetto al 6 marzo)
Pd - 19,8% (+0,8%)
M5S - 16,1% (+0,4%)
Lega - 8,8% (=)
Azione/IV - 7,5% (-0,5%)
FI - 6,4% (-0,2%)

Supermedia youtrend del 9 marzo
FdI - 29,3% (-0,6% rispetto al 25 febbraio)
Pd - 18,8% (+1,9%)
M5S - 15,9 (-1,4%)
Lega - 9,2% (+0,3%)
Azione/IV - 7,6% (+0,2%)
FI - 7% (-0,1%)

Index Research del 3 marzo per Piazzapulita
FdI - 30,1% (-0,6% rispetto al 2 febbraio)
Pd - 17,8% (+2,3%)
M5S - 16,7 (-1%)
Lega - 8,9% (+0,4%)
Azione/IV - 7,6% (-0,3%)
FI - 6% (-0,6%)

Istituto Ixè del 21 febbraio 2023
FdI - 31,1% (+1% rispetto al 3 febbraio2023)
M5S - 17,2%

