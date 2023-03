Gli studenti stranieri scelgono Benevento per conoscere meglio l’Italia (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAltro che vacanza studio: Benevento è stata scelta come meta ideale da una rappresentanza dei 500 studenti stranieri quest’anno in Italia con Intercultura per conoscere meglio l’Italia, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue persone. Sono 7 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città per conoscere una parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano”, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale. Dopo la cesura di due anni dovuta alle restrizioni della pandemia, tornano infatti le “settimane di scambio”, uno dei momenti più ambiti non solo dagli studenti e dai volontari di Intercultura, ma dalle scuole e le famiglie che possono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAltro che vacanza studio:è stata scelta come meta ideale da una rappresentanza dei 500quest’anno in Italia con Intercultura per, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue persone. Sono 7 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città peruna parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano”, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale. Dopo la cesura di due anni dovuta alle restrizioni della pandemia, tornano infatti le “settimane di scambio”, uno dei momenti più ambiti non solo daglie dai volontari di Intercultura, ma dalle scuole e le famiglie che possono ...

