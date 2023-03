Gli infortuni? La Superlega? I Top Club stranieri? Il vero nemico del Calcio Italiano è il pezzotto (Di lunedì 13 marzo 2023) Calcio in tv, in 3 anni la pirateria ha rubato un miliardo Il Giornale, di Alessandro Ruta, pag. 27 Continua a far discutere la pirateria nello sport tv in Italia, una piaga per cui da più parti si levano grida di dolore. Specie da chi si occupa di tutelare il consumo legale degli eventi trasmessi e che denuncia come questo fenomeno sia ormai una mazzata a livello economico. Chi studia questa piaga non ha dubbi: anche le scontistiche offerte da paytv e piattaforme streaming, come la scelta di Dazn di proporre fino al 19 marzo tre mesi di abbonamento a 69 euro anziché a 119,97, ma solo nei negozi del sud Italia e delle isole, alla fine non risolvono il problema e risultano «solo dei pannicelli caldi». Una scelta geografica che Dam motiva come pura decisione commerciale e di marketing ma che ha fatto storcere il naso a molti, poiché questa offerta di fatto combacia con ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 13 marzo 2023)in tv, in 3 anni la pirateria ha rubato un miliardo Il Giornale, di Alessandro Ruta, pag. 27 Continua a far discutere la pirateria nello sport tv in Italia, una piaga per cui da più parti si levano grida di dolore. Specie da chi si occupa di tutelare il consumo legale degli eventi trasmessi e che denuncia come questo fenomeno sia ormai una mazzata a livello economico. Chi studia questa piaga non ha dubbi: anche le scontistiche offerte da paytv e piattaforme streaming, come la scelta di Dazn di proporre fino al 19 marzo tre mesi di abbonamento a 69 euro anziché a 119,97, ma solo nei negozi del sud Italia e delle isole, alla fine non risolvono il problema e risultano «solo dei pannicelli caldi». Una scelta geografica che Dam motiva come pura decisione commerciale e di marketing ma che ha fatto storcere il naso a molti, poiché questa offerta di fatto combacia con ...

