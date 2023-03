Gli anarchici attaccano i dem | bomba carta contro un circolo del Pd a Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 marzo 2023)– Esplosione nella notte nel cuore della Capitale, dove unaè stata lanciatailPd Italia-Lanciani di via Catanzaro, angolo via Belluno. Il fatto, è stato proprio rivendicato dagli, che hanno anche imbrattato i muri delcon scritte che inneggiano a Cospito eil 41bis. “Chi usa la violenzale sedi democratiche è nemico della democrazia. Ma noi non ci faremo intimidire. Continueremo il nostro lavoro. Perché i principi della Repubblica enunciati nella nostra Costituzione sono e saranno sempre la nostra bussola. Si al confronto delle idee. No alla violenza. Con chi ha a cuore i valori costituzionali ci vediamo stasera alle 17.30 davanti alin un ...