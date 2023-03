Gli Alpini presentano il manifesto e il manuale #Controlemolestie (Di lunedì 13 marzo 2023) L’associazione nazionale degli Alpini presenta un manuale contro le molestie, realizzato come il manifesto in collaborazione con Karen Feier Ricci, autrice del libro Cara, sei maschilista ed Eva Massari, e un manifesto per sensibilizzare su questo importante tema. Gli Alpini hanno quindi deciso di prendere posizione e condannare fortemente gli atteggiamenti che molti Alpini hanno perpetrato durante il tristemente famoso raduno di Rimini del maggio 2022, in cui tanti hanno molestato fisicamente e verbalmente decine di donne e ragazze, da cui l’associazione Non Una di Meno aveva raccolto oltre 250 testimonianze. Molestie documentate ampiamente anche dai video girati da Saverio Tommasi per Fanpage. Vi raccomandiamo... "Che ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 marzo 2023) L’associazione nazionale deglipresenta uncontro le molestie, realizzato come ilin collaborazione con Karen Feier Ricci, autrice del libro Cara, sei maschilista ed Eva Massari, e unper sensibilizzare su questo importante tema. Glihanno quindi deciso di prendere posizione e condannare fortemente gli atteggiamenti che moltihanno perpetrato durante il tristemente famoso raduno di Rimini del maggio 2022, in cui tanti hanno molestato fisicamente e verbalmente decine di donne e ragazze, da cui l’associazione Non Una di Meno aveva raccolto oltre 250 testimonianze. Molestie documentate ampiamente anche dai video girati da Saverio Tommasi per Fanpage. Vi raccomandiamo... "Che ...

