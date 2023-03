Gli 80 anni di ‘Picchio’ De Sisti: il Napoli gioca meglio di tutti, ora però si punti sui giovani (Di lunedì 13 marzo 2023) “Non vengono tutti i giorni 80 anni, quindi è tempo di fare bilanci su quello che è stato e quello che rimarrà da fare. Sono stato una persona fortunata perché ho realizzato progressivamente tutti i miei sogni da bambino. Il culmine della carriera è Italia-Germania 4-3, in quel momento ero un buon centrocampista”. Così Giancarlo ‘Picchio’ De Sisti, 80 anni oggi, vicecampione del mondo a Messico ’70 e campione d’Italia con la Fiorentina nella stagione 1968-69, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Sul livello del nostro campionato, l’ex tecnico della Fiorentina dice: “La continuità manca a diverse squadre. Il livello è discreto, anche se non come quello visto ai Mondiali: in Qatar sono cresciute le nazionali piccole, quelle grandi invece hanno deluso. Complessivamente non si può ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) “Non vengonoi giorni 80, quindi è tempo di fare bilanci su quello che è stato e quello che rimarrà da fare. Sono stato una persona fortunata perché ho realizzato progressivamentei miei sogni da bambino. Il culmine della carriera è Italia-Germania 4-3, in quel momento ero un buon centrocampista”. Così GiancarloDe, 80oggi, vicecampione del mondo a Messico ’70 e campione d’Italia con la Fiorentina nella stagione 1968-69, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Sul livello del nostro campionato, l’ex tecnico della Fiorentina dice: “La continuità manca a diverse squadre. Il livello è discreto, anche se non come quello visto ai Mondiali: in Qatar sono cresciute le nazionali piccole, quelle grandi invece hanno deluso. Complessivamente non si può ...

