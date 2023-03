Giustizia Tributaria, Manzon: risolvere criticità degli organici (Di lunedì 13 marzo 2023) A sei mesi dall'entrata in vigore della riforma sulla Giustizia Tributaria, l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - l'Ungdcec - presieduta da Matteo De Lise, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) A sei mesi dall'entrata in vigore della riforma sulla, l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - l'Ungdcec - presieduta da Matteo De Lise, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ConfartVeneto : Nordio: «Necessaria una riforma della giustizia civile e tributaria per rilanciare il Paese». A #Treviso il minist… - Gazzettadmilano : a cura dell'Avv. David Paparoni E’ fatto notorio che l’Italia non sia il Paese ove sia più agevole svolgere l’atti… - infoitinterno : Nordio: «La riforma della giustizia tributaria è la priorità, per le imprese è più importante di quella penale» - TgrRaiVeneto : Il ministro della Giustizia torna a parlare dopo quasi due mesi di silenzio. Lo fa in un convegno organizzato da Co… - GiustiziaI : Riforma della giustizia tributaria tra giudici professionali e giudici supplenti -