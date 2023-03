Giustizia: Lo Voi, ‘scoperto tentativo di truccare concorso magistratura' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - ‘'Stavano truccando il concorso in magistratura ordinaria, rendendo riconoscibile con segni identificazione il tema in una delle tre discipline, informando uno dei commissari del concorso del segno identificativo dello scritto''. Lo ha reso noto il procuratore di Roma Francesco Lo Voi nel corso di un convegno alla Corte dei Conti specificando che i fatti non sono più coperti da segreto investigativo. In base a quanto si apprende, nell'inchiesta ci sono due indagati, un professore universitario nella qualità di commissario dell'ultimo concorso in magistratura, e uno dei candidati. Le indagini si sono concluse con un decreto di giudizio immediato. ‘'Per un errore il messaggio con il segno identificativo è stato trasmesso sul telefono di un altro commissario – ha spiegato Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - ‘'Stavano truccando ilinordinaria, rendendo riconoscibile con segni identificazione il tema in una delle tre discipline, informando uno dei commissari deldel segno identificativo dello scritto''. Lo ha reso noto il procuratore di Roma Francesco Lo Voi nel corso di un convegno alla Corte dei Conti specificando che i fatti non sono più coperti da segreto investigativo. In base a quanto si apprende, nell'inchiesta ci sono due indagati, un professore universitario nella qualità di commissario dell'ultimoin, e uno dei candidati. Le indagini si sono concluse con un decreto di giudizio immediato. ‘'Per un errore il messaggio con il segno identificativo è stato trasmesso sul telefono di un altro commissario – ha spiegato Lo ...

