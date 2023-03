Giuliano Peparini commenta Maria De Filippi e il serale di Amici

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri, domenica 12 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata di22.Dee i professori hanno annunciato i nomi dei ragazzi che andranno alla faseche partirà questo sabato, il 18 marzo. Non solo però. La conduttrice del talent ha anche invitato in studio il direttore artistico: il confermatissimo Stéphane Jarny. Certo è che qualche fan della storica trasmissione ha ammesso di sentire la mancanza del precedente direttore artistico del. E proprio il noto coreografo ha rilasciato di recente un’intervista per La Repubblica dove ha parlato anche della sua esperienza al talent, con. Scopriamo che cos’ha detto. Le parole disu ...