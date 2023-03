Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta si sono lasciati per colpa di Andrea Damante? Finalmente la verità (Di lunedì 13 marzo 2023) Cosa sta succedendo fra Giulia De Lellis, Carlo Beretta e Andrea Damante? Da settimane ormai non si fa che parlare del riavvicinamento della ex corteggiatrice di Uomini e Donne al suo storico fidanzato, attualmente Dj. Cosa c’è di vero? Leggi anche: Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari si sono lasciati, c’entra Giulia De Lellis?... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 marzo 2023) Cosa sta succedendo fraDe? Da settimane ormai non si fa che parlare del riavvicinamento della ex corteggiatrice di Uomini e Donne al suo storico, attualmente Dj. Cosa c’è di vero? Leggi anche:e la fidanzata Elisa Visari si, c’entraDe?...

