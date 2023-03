Giro d’Italia 2023: presentate le quattro maglie in Campidoglio (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ avvenuta quest’oggi la presentazione delle quattro maglie del Giro d’Italia in Campidoglio, dove sono intervenuti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato; l’Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino; il Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni. “E’ un grande onore ospitare in Campidoglio, la casa di tutti i romani, la presentazione delle maglie del Giro, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori”, ha dichiarato Guarltieri. “Abbiamo creduto fin dal primo momento nel progetto di portare il Grande ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ avvenuta quest’oggi la presentazione delledelin, dove sono intervenuti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato; l’Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino; il Direttore del, Mauro Vegni. “E’ un grande onore ospitare in, la casa di tutti i romani, la presentazione delledel, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori”, ha dichiarato Guarltieri. “Abbiamo creduto fin dal primo momento nel progetto di portare il Grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giroditalia : ?? These are the Maglie of the Giro d'Italia 2023. ?? Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2023. #Giro - giroditalia : ???????? La Maglia, al #Giro d'Italia, è la storia di un sogno che comincia da bambino, uno di quelli che non dimenti… - giroditalia : Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @Antonio_Tajani ha incontrato a #Gerusalemme il… - ItaliaNotizie24 : Ciclismo, Gualtieri “Sarà memorabile arrivo a Roma del Giro d’Italia” - ItaliaNotizie24 : Cairo “Da Ganna mi aspetto cose importanti al Giro d’Italia” -