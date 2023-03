Giovanni Rezza (ministero della Salute): «L’Oms vicina ad annunciare la fine della pandemia» (Di lunedì 13 marzo 2023) Giovanni Rezza è il direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute. Oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dice che l’Organizzazione Mondiale della Sanità è vicina ad annunciare la fine della pandemia di Coronavirus. Anche se insieme consiglia di mantenere alta l’attenzione su anziani e fragili. L’attenzione rimarrà elevata fino a quando L’Oms continuerà a considerare il Covid un’emergenza, anche se non ci sarà più il clamore e la visibilità di qualche anno fa. Ad ogni modo anche i singoli Paesi — il nostro monitoraggio da ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023)è il direttore generalePrevenzione presso il. Oggi in un’intervista rilasciata al CorriereSera dice che l’Organizzazione MondialeSanità èadladi Coronavirus. Anche se insieme consiglia di mantenere alta l’attenzione su anziani e fragili. L’attenzione rimarrà elevata fino a quandocontinuerà a considerare il Covid un’emergenza, anche se non ci sarà più il clamore e la visibilità di qualche anno fa. Ad ogni modo anche i singoli Paesi — il nostro monitoraggio da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il ministro Orazio Schillaci sconfessa la bozza: «Mai vista». Il dipartimento guidato da Giovanni Rezza che l’ha re… - alelu62 : Speranza in tribunale gioca la carta del “non sapere” ? Frajese lo incalza: “Penso a De Donno…”… - novaro_giovanni : RT @GiovyDean: #Schillaci afferma di non aver mai letto la bozza sul divieto di #fumo all'aperto: essa sarebbe opera di Giovanni Rezza il c… - NonnaMaria15 : RT @LaVeritaWeb: Il ministro Orazio Schillaci sconfessa la bozza: «Mai vista». Il dipartimento guidato da Giovanni Rezza che l’ha realizzat… - apocalittica : RT @GiovyDean: #Schillaci afferma di non aver mai letto la bozza sul divieto di #fumo all'aperto: essa sarebbe opera di Giovanni Rezza il c… -