Giovanna Civitillo e Amadeus, lo scatto di coppia che ha scatenato il web (Di lunedì 13 marzo 2023) Amadeus e la sua Giovanna Civitillo recentemente sono apparsi sui social in uno scatto che ha immediatamente conquistato il popolo del web. La moglie del conduttore, infatti, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram un selfie in cui li ritrae in un semplice momento di vita quotidiana da genitori. La foto, dove si mostrano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 13 marzo 2023)e la suarecentemente sono apparsi sui social in unoche ha immediatamente conquistato il popolo del web. La moglie del conduttore, infatti, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram un selfie in cui li ritrae in un semplice momento di vita quotidiana da genitori. La foto, dove si mostrano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martinafrivoli : RT @Maxxeo: Giovanna Civitillo (Giovanna_e_amadeus) on the red carpet of the #Oscars. - Maxxeo : Giovanna Civitillo (Giovanna_e_amadeus) on the red carpet of the #Oscars. - Frapsfraps : @tinix2999 Giovanna Civitillo - daneealee : @ddariozzo E di Giovanna Civitillo sposata Sebastiani - chiarasmemory : RT @Angela_akz: 17) IL PRIMAFESTIVAL CONDOTTO DALLA FIRST LADY GIOVANNA CIVITILLO Avevamo bisogno di vederla ogni sera perché è la nostra r… -