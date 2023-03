Giorgia e i 20 anni d’amore con Emanuel Lo: “Mi mentì, pensavo mi avrebbe lasciato” (Di lunedì 13 marzo 2023) Otto sono gli anni di differenza tra Giorgia ed Emanuel Lo, venti quelli che, ad oggi, li vedono ancora insieme. Eppure inizialmente la cantante aveva dei dubbi su questa relazione. Temeva infatti che lui l’avrebbe presto lasciata. Niente di più lontano dalla realtà. L’artista ne parla a Verissimo ricordando quando ha conosciuto il ballerino, insegnante nella corrente edizione di Amici: “Io ero una ragazza e lui un ragazzino perché abbiamo 8 anni di differenza, lui aveva 23 anni e io 31 però mi mentì, mi disse che era più grande perché io avevo un preconcetto, ‘No sei troppo giovane ma dove andiamo ma che facciamo? Poi tu mi lascerai perché io sono più vecchia’ e poi non mi ha lasciato”. A Silvia Toffanin che le chiede se Emanuel Lo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Otto sono glidi differenza traedLo, venti quelli che, ad oggi, li vedono ancora insieme. Eppure inizialmente la cantante aveva dei dubbi su questa relazione. Temeva infatti che lui l’presto lasciata. Niente di più lontano dalla realtà. L’artista ne parla a Verissimo ricordando quando ha conosciuto il ballerino, insegnante nella corrente edizione di Amici: “Io ero una ragazza e lui un ragazzino perché abbiamo 8di differenza, lui aveva 23e io 31 però mi, mi disse che era più grande perché io avevo un preconcetto, ‘No sei troppo giovane ma dove andiamo ma che facciamo? Poi tu mi lascerai perché io sono più vecchia’ e poi non mi ha”. A Silvia Toffanin che le chiede seLo la ...

