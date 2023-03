Giordano | La 10 di Maradona a Kvaratskhelia? Sarebbe anche il desiderio di Diego

(Di lunedì 13 marzo 2023) Bruno, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando sulla suggestione che vedrebbeindossare la maglia numero 10 del Napoli. Quste le sue parole: "Io lo farei. Eildi, conoscendolo: dico di più, neorgoglioso. -afferma- Credo che Kvara sia un degno erede: certo è inavvicinabile al più grande di tutti i tempi, lui come chiunque altro, ma la bellezza dei suoi gesti, la sua eleganza, meriterebbero un riconoscimento del genere". Conclude

Al punto che in tanti vorrebbero dare proprio la maglia n.10 di, da lustri ritirata, a Kvara. Il Corriere dello sport ha chiesto il parere a due ex compagni del Diez,e Bagni. L'ex ...Giusto che Diego resti irripetibile" Napoli 05/07/2017 - cittadinanza onoraria a Diego Armando/ foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Diego Armando- BrunoNel post ...Il gol di Kvara contro l'Atalanta ha avuto lo stesso canovaccio del gol di, che da oggi potrà realmente riposare in pace, contro il Milan. È sempre un nove,ieri Osimhen oggi, che "...

